18.02.2017, 11:20

В волости Кадрина из-за гололеда произошло два ДТП


rus.delfi.ee
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Autoomaniku talverõõmud
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В пятницу, 17 февраля, в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда из-за гололеда произошли две аварии. Двух водителей доставили в больницу, передает rus.err.ee.

В 7:11 на 23-м километре шоссе Тапа — Лообу автомобиль Renault Trafic, за рулем которого находился 47-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево.

В 9:54 на 20-м километре того же шоссе съехал с дороги автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 52-летний мужчина.

Обоих водителей доставили в Ракверескую больницу.

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