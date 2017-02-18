В волости Кадрина из-за гололеда произошло два ДТП

В пятницу, 17 февраля, в волости Кадрина Ляэне-Вируского уезда из-за гололеда произошли две аварии. Двух водителей доставили в больницу, передает rus.err.ee.

В 7:11 на 23-м километре шоссе Тапа — Лообу автомобиль Renault Trafic, за рулем которого находился 47-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево.

В 9:54 на 20-м километре того же шоссе съехал с дороги автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 52-летний мужчина.

Обоих водителей доставили в Ракверескую больницу.