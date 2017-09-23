В волости Йыэляхтме в ДТП погибла женщина. Полиция просит о помощи

Сегодня около 21.00 полиция получила сообщение о том, что в волости Йыэляхтме, на 19-м километре шоссе Таллинн-Нарва, найден труп женщины.

По первоначальным данным можно предположить, что женщина была сбита автомобилем. На данный момент личность погибшей не установлена.

Все обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе уголовного производства.

Просим всех возможных свидетелей происшедшего связаться с полицией по телефону 112 или 510 5599.