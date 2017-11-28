В волости Харку автомобиль съехал в кювет и приземлился на крышу

Сегодня в 12 часов в полицию поступило сообщение об аварии в деревне Сурупи в волости Харку.
По предварительным данным, водитель автомобиля при совершении обгона не справился с управлением и съехал с дороги вправо, в результате чего транспортное средство перевернулось и приземлилось на крышу.
Водитель был доставлен в больницу. Полиция занимается сбором информации и выяснением обстоятельств аварии.
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