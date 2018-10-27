В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

"По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марикен Арро, для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство", — пишет прокуратура на своей странице в Facebook. "Хозяин собаки к настоящему моменту установлен, и его самого нет оснований подозревать в жестоком обращении с собакой. Совершение непозволительного поступка в отношении животного неприемлемо, и прокуратура и полиция относятся к выяснению обстоятельств случившегося с полной серьезностью", — сказала Арро. "Если у кого-то есть информация о случившемся, то это существенно поможет обнаружению возможного виновника", — добавила прокурор.

Найденная собака очень дружелюбная. У нее шерсть средней длины, ей предположительно приблизительно 5-6 лет. Собака находится под опекой Тартуского приюта для бездомных животных.

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых есть информация о случившемся, полиция просит сообщить об этом следователю по электронной почте eve.nommik@politsei.ee или по телефону 7308773.