В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа на дороге найдено тело мужчины: полиция просит помощи

”Полиция была на месте, проезжали мимо, видели, как работали криминалисты на месте, — пишет читатель. — Опять ДТП? Или еще хуже?”.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк сказал RusDelfi, что вечером 11 января около 20:30 поступило сообщение о том, что на 20 км шоссе Ярве-Мяэтагузе в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа найдено тело неизвестного мужчины.

”На теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Также, по предварительной информации, речь не идет о ДТП”, — отметил он. Точные обстоятельства выяснит следствие.

”Сейчас мы занимаемся установлением личности мужчины. Если кто-то располагает информацией о нем, просим позвонить по телефону 112 или написать на taavi.unuks@politsei.ee”, — добавил Куйк.