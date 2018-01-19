19.01.2018, 17:24

В военном городке Тапа строитель перерезал кабель, что привело к возгоранию

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rus.delfi.ee
EST
В военном городке Тапа строитель перерезал кабель, что привело к возгоранию
Veiko Vares

Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на территории котельной в военном городке Тапа. Причиной стали действия рабочего, который в ходе строительных работ перерезал кабель.

В результате пожара городок остался без электричества, но поскольку многие служащие уже ушли и как раз уходили в увольнительную, то людей там было меньше обычного. К настоящему моменту возгорание потушено и идут работы по восстановлению электроснабжения.

В ходе случившегося никто не пострадал.

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