В военном городке Тапа строитель перерезал кабель, что привело к возгоранию

Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на территории котельной в военном городке Тапа. Причиной стали действия рабочего, который в ходе строительных работ перерезал кабель.

В результате пожара городок остался без электричества, но поскольку многие служащие уже ушли и как раз уходили в увольнительную, то людей там было меньше обычного. К настоящему моменту возгорание потушено и идут работы по восстановлению электроснабжения.

В ходе случившегося никто не пострадал.