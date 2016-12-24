По состоянию на конец декабря в Вируской тюрьме содержится 801 заключенный, пишет rus.err.ee.
В Вируской тюрьме скончался заключенный(16)
По данным Министерства юстиции, 16 декабря в Вируской тюрьме скончался мужчина, помещенный из-за тяжелого состояния здоровья в медицинскую камеру.
Топ
Направлявшийся в Сирию самолет МО РФ с артистами и журналистами на борту разбился в Черном море дополнено в 12:10 (39)
В Москве отменили концерт эстонско-финской панк-группы Hot Kommunist из-за названия тура ”Русофобия” (78)
ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту с лосем столкнулись две машины и автобус, пострадали беременная женщина и ребенок дополнено в 21:30 (74)
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Претендент на пост президента Франции обещает вывести страну из ЕС, бронза Забияко (8)
”У нас много общего”. Посол Армении в Прибалтике — про сотрудничество двух регионов, потенциал и солнечные дни интервью Delfi (40)