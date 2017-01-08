Сегодня в Тяннассильма в Вильяндимаа произошла тяжелая авария, в которой погиб один человек.

Представитель Лыунаской префектуры сообщил Delfi, что сегодня около 12:30 в Тяннассильма столкнулись два автомобиля. В ДТП погиб один человек.

На данный момент полиция находится на месте аварии и выясняет детали произошедшего.