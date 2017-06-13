В Вильяндимаа в пожаре сгорело гнездо аистов

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В понедельник в 09:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вейсъярве в волости Тарвасту, где загорелся деревянный столб линий электропередач, на верхушке которого располагается гнездо аистов.