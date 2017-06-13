В Вильяндимаа в пожаре сгорело гнездо аистов

В понедельник в 09:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вейсъярве в волости Тарвасту, где загорелся деревянный столб линий электропередач, на верхушке которого располагается гнездо аистов.
По прибытии спасателей на место гнездо уже было охвачено пламенем. Перед тем, как начать работы по тушению, электричество в округе отключили.
В ходе ликвидации возгорания гнездо спасти не удалось.
Narva, Квартира, 119 900 EUR
Tallinn, Квартира, 74 500 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)