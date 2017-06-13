13.06.2017, 11:50

В Вильяндимаа в пожаре сгорело гнездо аистов

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Foto on illustratiivneFoto: Sven Arbet

В понедельник в 09:39 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вейсъярве в волости Тарвасту, где загорелся деревянный столб линий электропередач, на верхушке которого располагается гнездо аистов.

По прибытии спасателей на место гнездо уже было охвачено пламенем. Перед тем, как начать работы по тушению, электричество в округе отключили.

В ходе ликвидации возгорания гнездо спасти не удалось.

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