В Вильяндимаа перевернулся BMW, водитель был пьян

В конце прошлой недели в Вильяндимаа 28-летний пьяный мужчина съехал на автомобиле с дороги, после чего машина перевернулась через крышу.

В воскресенье около 17:22 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Вильянди на 2 километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа, где управлявший автомобилем BMW 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из-за неправильно выбранной скорости съехал с дороги и машина перевернулась через крышу.

Находившегося в автомобиле в качестве пассажира 19-летнего молодого человека доставили в Вильяндискую больницу на осмотр, где у него зафиксировали легкие травмы.

На сегодняшний день для расследования ДТП начато уголовное производство. У обоих мужчин были в соответствии с требованиями пристегнуты ремни безопасности, это спасло от более тяжелых травм. Автомобиль в аварии сильно пострадал.

Аварийная машина стоит в Вильянди на парковке для аварийных автомобилей.