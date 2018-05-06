В Вильяндимаа автомобиль насмерть сбил пожилую велосипедистку

Сегодня вечером в Вильяндимаа произошло тяжелое ДТП, в котором погибла сбитая автомобилем 76-летняя велосипедистка.

Сообщение о попавшей в ДТП велосипедистке поступило в Центр тревоги сегодня в 16:30, когда случайный прохожий сообщил об упавшей с велосипеда на обочине и лежащей без движения на земле женщине в деревне Пяйгисте волости Мульги в Вильяндимаа. По словам внимательного прохожего, на месте происшествия ни одного транспортного средства или других людей нет.

Отреагировавшие на сообщение медики констатировали, что травмы сбитой автомобилем пожилой женщины были настолько тяжелыми, что она мгновенно погибла на месте происшествия. Блюстители порядка непосредственно в окрестностях не нашли устроивший ДТП автомобиль, однако благодаря сообщениям бдительных людей полиции по прошествии некоторого времени удалось выяснить наехавший на велосипедистку автомобиль и его водителя. 35-летнего мужчину задержали в Вильяндимаа и доставили его для выяснения деталей в отделение.

Детали трагического ДТП выяснятся в ходе уголовного производства.