В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека

Вчера в Вильянди подожгли человека.
Правоохранительные органы данный факт подтвердили.
Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.
Новость будет дополнена.
Вчера в Вильянди подожгли человека.
Правоохранительные органы данный факт подтвердили.
Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.
Новость будет дополнена.
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