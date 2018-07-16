16.07.2018, 15:47

В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека

 (11)
rus.delfi.ee
EST 16
politseilint
politseilintFoto: Andres Putting

Вчера в Вильянди подожгли человека.

Правоохранительные органы данный факт подтвердили.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Новость будет дополнена.

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