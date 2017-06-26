В Вильянди скончался мужчина, купавшийся в озере пьяным

В воскресенье после обеда в Вильянди пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице.

25 июня в 14:44 сообщили, что в Вильянди в районе улицы Хейна пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала и не вышел из воды.

Спасатели вытащили из воды в 30-40 метрах от берега 32-летнего мужчину и передали его медикам. Мужчину ожиивли и доставили в больницу.

Сегодня в Вильяндиской больнице сообщили Delfi, что мужчина скончался.

Спасатели предупреждают: купание в пьяном виде и, как следствие, переоценка собственных сил, опасны для жизни!