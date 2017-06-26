В Вильянди скончался мужчина, купавшийся в озере пьяным

В воскресенье после обеда в Вильянди пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице.
25 июня в 14:44 сообщили, что в Вильянди в районе улицы Хейна пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала и не вышел из воды.
Спасатели вытащили из воды в 30-40 метрах от берега 32-летнего мужчину и передали его медикам. Мужчину ожиивли и доставили в больницу.
Сегодня в Вильяндиской больнице сообщили Delfi, что мужчина скончался.
Спасатели предупреждают: купание в пьяном виде и, как следствие, переоценка собственных сил, опасны для жизни!
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