26.06.2017, 16:01

В Вильянди скончался мужчина, купавшийся в озере пьяным

Спасатели напоминают: это опасно!
rus.delfi.ee
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Paala järv
Paala järvFoto: Mikk Mihkel Vaabel

В воскресенье после обеда в Вильянди пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице.

25 июня в 14:44 сообщили, что в Вильянди в районе улицы Хейна пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала и не вышел из воды.

Спасатели вытащили из воды в 30-40 метрах от берега 32-летнего мужчину и передали его медикам. Мужчину ожиивли и доставили в больницу.

Сегодня в Вильяндиской больнице сообщили Delfi, что мужчина скончался.

Спасатели предупреждают: купание в пьяном виде и, как следствие, переоценка собственных сил, опасны для жизни!

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