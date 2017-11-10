В Вильянди предстал перед судом обвиняемый в убийстве девушки 22-летний мужчина

Сегодня в Вильяндиском доме суда предстал перед судом 22-летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение в убийстве 22-летнему молодому человеку, который подозревался в том, что 10 июня этого года убил 17-летнюю девушку.

Согласно обвинению, молодой человек, которому сейчас 22 года, 10 июня около полуночи пригласил на свидание знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали к месту отдыха у Вильяндиского озера, где молодой человек напал на девушку и изнасиловал ее.

Также, согласно обвинению, он в процессе стал душить ее, схватив рукой за горло, пока девушка не умерла. Обвинение утверждает, что он совершил удушение с целью облегчить изнасилование и впоследствии его скрыть, поэтому обвиняемый совершил преднамеренное убийство — то есть убийство с целью сокрытия и облегчения совершения преступления.

Если обвиняемого признают виновным в преднамеренном убийстве, то суд может наказать его сроком заключения от 8 до 20 лет либо пожизненным.

Обвиняемый — молодой человек родом из Ляэне-Вирумаа — ранее отбывал наказание в Вируской тюрьме за изнасилование. Он был осужден в 2012 году на два с половиной года, и через два года ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но его оставили за решеткой, так как посчитали, что вероятность совершения им нового преступления с применением насилия или на сексуальной почве в ближайшие пять лет составляет 41-62%. Он освободился из тюрьмы в декабре 2014 года.