В Вильянди 12-летний мальчик спас шестилетнего от утопления

В субботу, 14 июля, на озере Вильянди 12-летний Рогер спас шестилетнего мальчика, который едва не утонул. Тем же вечером в озере утонул прыгнувший с вышки молодой мужчина.

В субботу примерно в 16 часов купавшийся в озере Вильянди 12-летний Рогер заметил, что неподалеку в воде играют шестилетний мальчик и его сестра семи-восьми лет. Рогер увидел, что плавает мальчик с трудом. Находившаяся в воде девочка подплыла к Рогеру и дала ему знак, что ее брату нужна помощь, сообщает G4S.

Рогер помчался к ребенку и вытащил его из воды. На берегу мальчиком занялся один из посетителей пляжа, он передал его береговой охране.

Спасатель осмотрел ребенка. Мальчик наглотался воды, кашлял и был напуган, но в первой помощи не нуждался. Один из спасателей на воде отправился искать родителей мальчика — отец нашелся в кафе неподалеку.

”Чем больше на пляже людей, которые замечают других и не боятся помогать, тем безопаснее проходит день на пляже. Рогер — пример для всех. Он заметил, что плескавшийся рядом с ним в воде мальчик не умеет плавать, и помчался на помощь, чтобы вытащить его с глубины, — сказал глава береговой охраны южного региона G4S Арго Рааг. — Спасибо тебе, Рогер, ты спас человеку жизнь!”