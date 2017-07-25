25.07.2017, 08:15

В Виймси нетрезвый водитель устроил ДТП: два человека в больнице


rus.delfi.ee
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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Накануне вечером в результате ДТП с участием пьяного водителя в волости Виймси пострадали два человека, передает rus.err.ee.

Как сообщает полиция, в 17:36 на перекрестке улиц Мууга и Айаотса автомобиль Renault Master, которым управлял 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Nissan Qashqai с 37-летней женщиной за рулем.

Водители обоих транспортных средств были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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