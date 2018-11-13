В Виймси десятки молодых людей планировали массовую драку

”Полиция получила сообщение о том, что в субботу после 19 часов в Виймси может произойти массовая драка. По прибытию на место стражей порядка большинство молодых людей быстро скрылись”, — сообщила Delfi представитель Ида-Харьюского отделения Хелен Коммусаар. В отношении части молодых людей была произведена проверка.

Позже полиция вновь проверила территорию, но там никого не оказалось. ”Сейчас мы выясняем, по какой причине они планировали драку и каким образом мы можем им помешать, если они снова захотят это сделать”, — сказала Коммусаар.

”В любом случае, если мы получаем информацию, то реагируем на него и разговариваем с молодыми людьми. При необходимости — призываем к ответственности. Также хотим выразить благодарность тем людям, которые нам сообщили об этом”, — добавила она.

По данным Delfi, на расположенном за магазином Rimi стадионе собралось около 40 парней и девушек. Отмечается, что говорящие по-русски парни с битами и прочим арсеналом прибыли на место на машинах с разных районов Таллинна. На улице Парги они провели подготовку к драке (забинтовали руки и т. д.).