В Валгаской больнице сумасшедший пациент нанес травмы 12 людям

В воскресенье вечером в Валгаской больнице находившийся в изоляторе сумасшедший пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.

Инцидент произошел между 22 и 23 часами. В итоге пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которым удалось успокоить пациента. Его отвезли в психиатрическую клинику Тартуского университета.

По словам заведующего больницы Марека Сеэра, среди пострадавших были и пациенты. В основном они получили ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали помощь на месте.

По заверению Сеэра, на данный момент ситуация в больнице спокойная, и никому не угрожает опасность.

Инцидентом занимается полиция.