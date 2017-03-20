В Валгаской больнице сумасшедший пациент нанес травмы 12 людям

В воскресенье вечером в Валгаской больнице находившийся в изоляторе сумасшедший пациент напал на сотрудников больницы и других пациентов, в результате чего пострадали 12 людей.

Инцидент произошел между 22 и 23 часами. В итоге пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которым удалось успокоить пациента. Его отвезли в психиатрическую клинику Тартуского университета.

По словам заведующего больницы Марека Сеэра, среди пострадавших были и пациенты. В основном они получили ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали помощь на месте.

По заверению Сеэра, на данный момент ситуация в больнице спокойная, и никому не угрожает опасность.

Инцидентом занимается полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело на основании параграфов о неоднократном ненадлежащем физическом обращении и нападении на сотрудника полиции. В ходе расследования будет также определена степень вменяемости совершившего преступления лица. ”На данный момент нападающий находится под надзором врачей и опасности для других людей не представляет”, — заверила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мильви Вяйна.

”Выехавший на вызов патруль был на месте спустя несколько минут. Ситуация была серьезная, поскольку мужчина действовал непредсказуемо, а круг потерпевших расширялся довольно быстрыми темпами”, — сказал капитан полиции Лыунаской префектуры Тоомас Йоакит. ”При задержании мужчина оказал сопротивление, но быстро успокоился после вмешательства полиции и применения наручников”, — добавил он.