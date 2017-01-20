Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 7:42. Из-под крыши здания видны языки пламени. Жители четырех квартир самостоятельно покинули здание.
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