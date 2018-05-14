В Валгамаа утонул 14-летний подросток

В воскресенье, 13 мая, в 13:38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валгамаа в волости Тырва мог утонуть подросток. В 23:08 спасатели сообщили, что водолазы нашли труп 14-летнего юноши, передает rus.err.ee.

Несчастный случай произошел на озере Ванамыйза, куда подросток вместе с друзьями пришел плавать. На место происшествия прибыли как скорая помощь, так и спасатели, передает пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Поскольку видимость в воде была плохая, то были вызваны водолазы, которые поздно вечером в результате поисковых работ нашли тело утонувшего.