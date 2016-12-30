В Валгамаа пьяный мужчина напал с ножом на знакомого

29 декабря рано утром в частном доме в деревне Лыве в волости Пыдрала 56-летний мужчина, употреблявший алкоголь, в ходе ссоры напал с ножом на знакомого 43-летнего мужчину.