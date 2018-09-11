11.09.2018, 20:13

В Валгамаа полицейские использовали электрошокер для спасения жизни неадекватного мужчины

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rus.delfi.ee
EST 1
В Валгамаа полицейские использовали электрошокер для спасения жизни неадекватного мужчины
AFP

В ночь на вторник в Валгамаа полицейские применили электрошокер в отношении 30-летнего мужчины, который размахивал ножом, не подчинялся требованию положить его, вел себя непредсказуемо.

Ночью 11 сентября в полицию обратились работники дома попечения в Валгамаа, сообщив, что находящийся в алкогольном опьянении 30-летний мужчина размахивает рядом с домом ножом и уже успел поранить себя.

Прибывший патруль попытался вступить с мужчиной в диалог, но он общался неадекватно, пытался перерезать себе вены на руках и не подчинялся многократным требованиям положить нож на землю.

Во избежание нанесения мужчиной серьезных повреждений себе или комму-то другому полицейские применили электрошокер.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры полиции Оттамар Вирк сказал, что полиции было известно прошлое этого мужчины, связанное с различными преступлениями, в том числе насильственными.

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