В Валгамаа полицейские использовали электрошокер для спасения жизни неадекватного мужчины

Ночью 11 сентября в полицию обратились работники дома попечения в Валгамаа, сообщив, что находящийся в алкогольном опьянении 30-летний мужчина размахивает рядом с домом ножом и уже успел поранить себя.

Прибывший патруль попытался вступить с мужчиной в диалог, но он общался неадекватно, пытался перерезать себе вены на руках и не подчинялся многократным требованиям положить нож на землю.

Во избежание нанесения мужчиной серьезных повреждений себе или комму-то другому полицейские применили электрошокер.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры полиции Оттамар Вирк сказал, что полиции было известно прошлое этого мужчины, связанное с различными преступлениями, в том числе насильственными.