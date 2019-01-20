20.01.2019, 20:24

В Валгамаа погиб вылетевший на мотосанях с походной тропы мужчина

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rus.delfi.ee
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В Валгамаа погиб вылетевший на мотосанях с походной тропы мужчина
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня после обеда в волости Отепя, что в Валгамаа, произошел несчастный случай – погиб съехавший на мотосанях с походной тропы 49-летний мужчина.

«Трагедия произошла в 14.15, на обозначенной походной тропе, с которой съехал на мотосанях 49-летний мужчина. У сожалению, его жизнь спасти не удалось», - сообщил пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

По первоначальным данным, мужчина вылетел из мотосаней, ударившись об землю. Несмотря на то, что на нем был шлем, в результате падения мужчина получил очень серьезные травмы, и настойчивые попытки медиков спасти его не увенчались успехом.

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