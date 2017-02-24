В Валгамаа под колесами фуры погиб пешеход

Во второй половине дня в Валгамаа произошло ДТП — на пешехода наехала фура, в результате чего мужчина скончался.

Около 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 66 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва в влости Хельме. Согласно первоначальным данным, 54-летний мужчина за рулем фуры Volvo передвигался в сторону моста, который пересекает реку Вяйке-Эмайыги.

Он увидел, как по правому краю моста передвигается человек, и свернул левее, чтобы его объехать. Несмотря на это, по пока еще не выясненной причине пешеход попал под колеса фуры и скончался на месте. Его личность еще выясняется, сообщает Лыунаская префектура.

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Водитель фуры не пострадал. Он имел права соответствующей категории и был трезв. Трезвость погибшего выяснит экспертиза. Во время инцидента видимость была хорошей, а на улице еще светло. Дорожные условия на шоссе осложняла скользкая поверхность дороги.

Лыунаская префектура сообщает, что по следам мжчины они определили, что он долгое время стоял на мосту. Неподалеку от места ДТП полиция обнаружила автомобиль погибшего, припаркованный около мотеля. Сотрудники мотеля рассказали, что автомобиль появился там днем, но водитель не был клиентом мотеля.

Почему мужчина был на мосту, и как он попал под колеса фуры, выяснит следствие.