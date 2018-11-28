В Валга во время пьяной ссоры 17-летний парень ударил 37-летнего отца семейства. Мужчина скончался(2)
В субботу в Валга скончался мужчина, после того как его ударили у бара Voorimehe на улице Куперьянова.
В субботу в Валга скончался мужчина, после того как его ударили у бара Voorimehe на улице Куперьянова.
Около трех часов ночи пьяный 37-летний отец семейства в ходе ссоры получил удар кулаком, после чего он потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался.
В качестве подозреваемого задержан 17-летний юноша. Он и раньше был наказан за преступления насильственного характера и употребление алкоголя в несовершеннолетнем возрасте.
На данный момент известно, что мужчины распивали алкоголь в одной компании. Причина ссоры пока не установлена, как и точная причина смерти мужчины.
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