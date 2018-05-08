08.05.2018, 18:32

В тюрьме покончил с собой 19-летний заключенный. Это уже четвертый подобный случай за последнее время

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rus.delfi.ee
EST 7
Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

4 мая в Вируской тюрьме совершил самоубийство 19-летний заключенный. Осужденный за преступление против собственности молодой человек находился в камере один.

Это четвертый по счету подобный случай за последнее время.

2 апреля в Тартуской тюрьме покончил с собой 22-летний мужчина, осужденный за преступления против личности. Он повесился используя шнурок от обуви.

В тот же день в Таллиннской тюрьме на элементе одежды повесился 29-летний мужчина, осужденный за вымогательство. Министерство юстиции сообщила, что оба заключенных находились в одиночных камерах.

В Таллиннской тюрьме также 9 апреля другой заключенный совершил попытку самоубийства. Он скончался в больнице 18 апреля.

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