В Тюри юноша прыгнул в озеро, ударился головой о дно и оказался в больнице

В четверг в 15:40 пляжной охране G4S, дежурившей на озере Тюри, сообщили, что из воды вынесли 15-летнего юношу.

Один из спасателей подбежал к молодому человеку, второй — вызвал скорую. Пострадавший был в сознании, но еле дышал и не чувствовал ни рук, ни ног.

По словам очевидцев, мальчики играли на пляже в мяч. В один момент мальчик, уворачиваясь от мяча, прыгнул головой низ в воду. В этом месте глубина — лишь полметра, и он ударился головой о дно. Один из друзей сразу же вытащил его.

На место прибыли медики, оказали первую помощь и забрали пострадавшего в больницу.