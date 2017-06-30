30.06.2017, 20:05

В Тюри днем остались без электричества почти 1700 горожан


rus.delfi.ee
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Alajaam Umbusi külas
Alajaam Umbusi külasFoto: Elektrilevi

Сегодня около 12:30 в городе Тюри начался масштабный сбой подачи электричества, который коснулся сотен домохозяйств.

В Elektrilevi пояснили Delfi, что в ходе земляных работ рабочие повредили кабель среднего напряжения, что в свою очередь вызвало неисправность еще до двух кабелей. В пиковый момент количество граждан без электричества выросло с 1500 до 1700.

К большей части потребителей электричество вернулось до 14 часов. Последние 100-150 потребителей должны были получить электричество обратно в последующие часы.

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