В Тюри днем остались без электричества почти 1700 горожан

Сегодня около 12:30 в городе Тюри начался масштабный сбой подачи электричества, который коснулся сотен домохозяйств.
В Elektrilevi пояснили Delfi, что в ходе земляных работ рабочие повредили кабель среднего напряжения, что в свою очередь вызвало неисправность еще до двух кабелей. В пиковый момент количество граждан без электричества выросло с 1500 до 1700.
К большей части потребителей электричество вернулось до 14 часов. Последние 100-150 потребителей должны были получить электричество обратно в последующие часы.
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