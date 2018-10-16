16.10.2018, 15:40

В тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа пострадали два человека


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа утром во вторник столкнулись два автомобиля, два человека получили травмы.


ДТП произошло в 10:42 на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сказала пресс-секретарь полиции Леана Лойде ERR.

На месте происшествия в обоих направлениях было нарушено дорожное движение. Объезд действовал через Ольгина, передает rus.err.ee.

Около часа дня Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва восстановлено.

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