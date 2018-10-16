В тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа пострадали два человека



ДТП произошло в 10:42 на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сказала пресс-секретарь полиции Леана Лойде ERR.

На месте происшествия в обоих направлениях было нарушено дорожное движение. Объезд действовал через Ольгина, передает rus.err.ee.

Около часа дня Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва восстановлено.