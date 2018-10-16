В тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа пострадали два человека
На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа утром во вторник столкнулись два автомобиля, два человека получили травмы.
На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа утром во вторник столкнулись два автомобиля, два человека получили травмы.
ДТП произошло в 10:42 на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва, сказала пресс-секретарь полиции Леана Лойде ERR.
На месте происшествия в обоих направлениях было нарушено дорожное движение. Объезд действовал через Ольгина, передает rus.err.ee.
Около часа дня Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на 208-м километре шоссе Таллинн-Нарва восстановлено.
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
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