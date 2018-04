В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня утром произошла авария, в результате которой погибло два человека, в том числе 30-летний уроженец Эстонии Лаури.

Автомобиль Mazda 3 вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает издание New of the Area.

По данным информационного портала Go Fund Me, одним из погибших был 30-летний эстонец Лаури, сидевший на заднем пассажирском месте. Он умер по дороге в больницу.