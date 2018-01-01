01.01.2018, 11:57

В тяжелой аварии в Йыгевамаа серьезно пострадал молодой водитель

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rus.delfi.ee
EST
Avarii Pärnu maantee ringristmikul
Foto on illustratiivneFoto: Kenno Soo

Сегодня около 06:55 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 16 км Йыгева-Муствеэ, где автомобиль съехал в кювет.

По прибытию спасателей выяснилось, что неподалеку от места ДТП лежит 19-летний молодой человек. Пострадавший получил серьезные травмы и находился без сознания. Медики доставили его в больницу.

По сообщению полиции, находившийся за рулем Audi A4 молодой человек ехал со стороны Йыгева в сторону Муствеэ и на прямом участке дороги не справился с управлением и выехал с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас его состояние оценивается как критическое.

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