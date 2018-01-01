В тяжелой аварии в Йыгевамаа серьезно пострадал молодой водитель

Сегодня около 06:55 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 16 км Йыгева-Муствеэ, где автомобиль съехал в кювет.

По прибытию спасателей выяснилось, что неподалеку от места ДТП лежит 19-летний молодой человек. Пострадавший получил серьезные травмы и находился без сознания. Медики доставили его в больницу.

По сообщению полиции, находившийся за рулем Audi A4 молодой человек ехал со стороны Йыгева в сторону Муствеэ и на прямом участке дороги не справился с управлением и выехал с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас его состояние оценивается как критическое.