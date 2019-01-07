07.01.2019, 13:53

В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб человек: движение нарушено

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.

По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение в обоих направлениях нарушено. Полиция занимается регулированием.

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 13:10. По предварительным данным, речь идет о столкновении трех транспортных средств, в результате чего погиб один человек. По имеющейся информации, еще несколько человек серьезно пострадали.

Спасательные работы на месте аварии продолжаются. Детали выясняются.

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