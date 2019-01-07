В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб человек: движение нарушено

По сообщению Департамента шоссейных дорог, движение в обоих направлениях нарушено. Полиция занимается регулированием.

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 13:10. По предварительным данным, речь идет о столкновении трех транспортных средств, в результате чего погиб один человек. По имеющейся информации, еще несколько человек серьезно пострадали.

Спасательные работы на месте аварии продолжаются. Детали выясняются.