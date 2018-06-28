28.06.2018, 14:56

В туннеле Юлемисте сломался бетоновоз: движение восстановлено

 (33)
дополнено в 16:42
rus.delfi.ee
EST 9
Ekskavaator vs kiiruskaamera märk
Ekskavaator vs kiiruskaamera märkFoto: Andres Putting

Сегодня в 14:15 в тоннеле Юлемисте в направлении к Петербургскому шоссе у перевозившего бетон грузовика отломился ведущий задний мост, в результате чего транспортное средство не могло двинуться с места и полностью заблокировало движение в туннеле.

Поскольку отбуксировать грузовик не представлялось возможным, было решено его демонтировать.

Движение на месте было ограничено до 30 км/ч.

Перекрывший туннель в Юлемисте аварийный бетоновоз разобран и увезен. В 16.15 движение по туннелю в направлении Петербургского шоссе было восстановлено.

У бетоновоза в 14.15 сломался в туннеле задний ведущий мост и грузовик, потеряв подвижность, заблокировал туннель. Вывезти его было невозможно, пришлось демонтировать.

Демонтаж прошел на удивление быстро, заняв всего два часа.

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