20.06.2017, 14:05

В Торма трактор увяз в силосе: водитель оказался в ловушке


rus.delfi.ee
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Foto: Raivo Tasso

19 июня в 14:03 в Центр тревоги поступило сообщение о перевернувшемся в Торма и увязшем в стоге силоса тракторе, водитель которого не может в результате случившего выбраться из кабины, в то время как трактор погружается в силос все сильнее, пишет Maaleht.

Прибывшие на место спасатели разрезали кабину и при помощи другого о трактора распрямили деформировавшуюся в результате падения кабину и вызволили тракториста.

В ходе случившегося никто не пострадал.

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