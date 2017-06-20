В Торма трактор увяз в силосе: водитель оказался в ловушке

Foto: Raivo Tasso

19 июня в 14:03 в Центр тревоги поступило сообщение о перевернувшемся в Торма и увязшем в стоге силоса тракторе, водитель которого не может в результате случившего выбраться из кабины, в то время как трактор погружается в силос все сильнее, пишет Maaleht.