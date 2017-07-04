В торговом центре Viimsi Keskus прошли учения по эвакуации

Сегодня, 4 июля, в торговом центре Viimsi Keskus прошли плановые учения, в ходе которых отрабатывалась эвакуация работников арендных площадей в случае пожара, говорится в пресс-релизе Viimsi Keskus.

По словам ответственного за учения по пожарной эвакуации специалиста Viimsi Keskus Тарво Томингаса, в ходе учений по пожарной эвакуации проверялись соответствующие знания арендаторов и работников торгового центра, их готовность отреагировать в случае пожара, а также своевременное срабатывание и функционирование систем пожарной безопасности.

Согласно сценарию-легенде, учебное задымление было произведено на первом этаже торгового центра. На ”пожар” отреагировала служба безопасности центра, был оповещен Центр экстренной помощи, а также была выполнена эвакуация всех посетителей и работников здания в соответствии с планом действий.

Эвакуационные учения были осуществлены предприятием Viking Security, специализирующимся на проведении противопожарных учений, а также на проверке и обслуживании систем пожарной безопасности.

В последний раз плановая проверка в рамках государственного надзора за пожарной безопасностью была проведена в торговом центре в 2016 году.