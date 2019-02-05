В торговом центре в Йыхви нашли подозрительную сумку, эвакуированы около 100 человек

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), в торговом центре нашли вызывающую подозрения сумку и Спасательный департамент сейчас на месте устанавливает содержимое сумки. Для проведения процедур из здания эвакуировали примерно сотню людей.