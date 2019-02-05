05.02.2019, 17:26

В торговом центре в Йыхви нашли подозрительную сумку, эвакуированы около 100 человек


rus.delfi.ee
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Jõhvi
JõhviFoto: Reisifoto 2018

Сегодня около 17 часов в торговом центре Tsentraali keskus в Йыхви нашли подозрительную сумку, из-за чего людей из здания эвакуировали.

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), в торговом центре нашли вызывающую подозрения сумку и Спасательный департамент сейчас на месте устанавливает содержимое сумки. Для проведения процедур из здания эвакуировали примерно сотню людей.

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