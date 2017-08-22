В торговом центре Magistrali прошли учения по эвакуации

Сегодня, 22 августа, в торговом центре Magistrali прошли плановые учения, в ходе которых отрабатывалась эвакуация работников арендных площадей в случае пожара. Также прошло обучение правилам пожарной безопасности арендаторов торговых площадей, сказано в пресс-релизе.

По словам административного управляющего торгового центра Magistrali Марко Саарлайда, учения прошли по плану. В ходе учений проверялись соответствующие знания арендаторов и работников торгового центра, а также их готовность отреагировать в случае пожара. Кроме того, была проведена проверка своевременного срабатывания и функционирования систем пожарной безопасности.

Согласно сценарию-легенде, в торговом центре было произведено учебное задымление. На ”пожар” отреагировала служба безопасности центра, был оповещен Центр экстренной помощи, а также была выполнена эвакуация всех посетителей и работников здания в соответствии с планом действий.

Эвакуационные учения осуществлены предприятием PriErka OÜ, специализирующимся на проведении противопожарных учений, а также на проверке и обслуживании систем пожарной безопасности.

В последний раз плановая проверка в рамках государственного надзора за пожарной безопасностью была проведена в торговом центре в январе 2016 года.