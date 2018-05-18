18.05.2018, 10:25

В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

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rus.delfi.ee
EST 15
10 uut firma MAN liigendbussi Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Ahto Sooaru

Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.


Несмотря на то, что утром 3 апреля сотрудники бюро по борьбе с коррупцией ЦеКриПо задержали несколько ведущих сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), у некоторых водителей автобусов все же осталась смелость воровать у фирмы. Или же, по всей видимости, продолжать сие деяние: как сказал председатель правления TLT Энно Тамм, нет оснований полагать, что кражи в фирме начались лишь 3 апреля.

А именно: в ходе внутреннего аудита обнаружили, что водители автобусов воруют дизельное топливо. В полицию было подано заявление на шести страницах, в котором по дням и по часам расписаны выдержки из видеозаписей, на которых прекрасно видно происходящее.

”За последние два года мы сделали почти невозможным, чтобы в дневное время водители автобусов воровали дизель. Переделана вся система заправки, водители теперь не сами заливают топливо — этим занимается соответствующая бригада. Также автобусы оснащены индикаторами, исключающими возможность кражи”, — пояснил Тамм.

Однако есть некоторое число автобусов и работающих на них водителей, которые подвозят ранним утром коллег-водителей на работу. ”Вопрос именно в них — в т. н. водителях ночных автобусов”, — добавил Тамм.

Схема была проста: под покровом темноты автобусы стояли на территории предприятия. Туда подъезжал, так сказать, ”свой” автомобиль, и в него дружно что-то затаскивали. И так — почти каждую ночь. В схеме были задействованы трое-четверо. Ими занимается уже внутренний контроль и оnдел персонала, сказал Тамм. ”У нас они, понятное дело, не смогут продолжить работу”, — заверил Тамм.

Промежуток времени, в который совершались кражи, запечатленные на камеру, — с 3 по 20 апреля. ”И тогда они, по всей вероятности, что-то почуяли, и кражи прекратились”, — добавил Тамм.

Подозрения были и ранее.

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