В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.



Несмотря на то, что утром 3 апреля сотрудники бюро по борьбе с коррупцией ЦеКриПо задержали несколько ведущих сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), у некоторых водителей автобусов все же осталась смелость воровать у фирмы. Или же, по всей видимости, продолжать сие деяние: как сказал председатель правления TLT Энно Тамм, нет оснований полагать, что кражи в фирме начались лишь 3 апреля.

А именно: в ходе внутреннего аудита обнаружили, что водители автобусов воруют дизельное топливо. В полицию было подано заявление на шести страницах, в котором по дням и по часам расписаны выдержки из видеозаписей, на которых прекрасно видно происходящее.

”За последние два года мы сделали почти невозможным, чтобы в дневное время водители автобусов воровали дизель. Переделана вся система заправки, водители теперь не сами заливают топливо — этим занимается соответствующая бригада. Также автобусы оснащены индикаторами, исключающими возможность кражи”, — пояснил Тамм.