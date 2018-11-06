В Тартуском арестном доме летом задушили мужчину: за убийство судят его сокамерника

Согласно обвинению, 6 июля около 13 часов полиция доставила Калева в арестный дом на улице Рийа на вытрезвление, поскольку он спал в Тарту на автобусной остановке на улице Рая, и когда его разбудили, у него наблюдались сильные нарушения координации и восприятия окружающей действительности. По прибытии в арестный дом Калева пометили в камеру, где также находился 65-летний мужчина. Через некоторое время после его доставки в камеру обвиняемый приблизился к спавшему на скамье мужчине и начал душить его руками, в промежутке сходив к двери камеры. Затем обвиняемый продолжил душить мужчину. После 14 часов обвиняемый стал требовать освободить его. Как чиновники арестного дома, так и прибывшая на место скорая помощь пытались оживить задушенного 65-летнего мужчину, но это не дало результата и мужчина умер.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, обвиняемый ходатайствовал перед судом о своем освобождении из-под стражи. "Суд ознакомился с содержанием ходатайства и оставил примененную к обвиняемому меру пресечения без изменений — он останется под стражей до решения суда и назначения ему наказания. Хотя обвиняемый отрицает свою вину, он, по оценке прокуратуры, совершил в очень контролируемой среде самое тяжкое преступление против личности, то есть убийство другого человека мучительным способом", — сказала прокурор.