06.11.2018, 17:30

В Тартуском арестном доме летом задушили мужчину: за убийство судят его сокамерника

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rus.delfi.ee
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В Тартуском арестном доме летом задушили мужчину: за убийство судят его сокамерника
Foto: Arno Mikkor

Лыунаская окружная прокуратура предъявила 64-летнему Калеву обвинение в убийстве 65-летнего сокамерника в камере Тартуского арестного дома мучительным способом.

Согласно обвинению, 6 июля около 13 часов полиция доставила Калева в арестный дом на улице Рийа на вытрезвление, поскольку он спал в Тарту на автобусной остановке на улице Рая, и когда его разбудили, у него наблюдались сильные нарушения координации и восприятия окружающей действительности. По прибытии в арестный дом Калева пометили в камеру, где также находился 65-летний мужчина. Через некоторое время после его доставки в камеру обвиняемый приблизился к спавшему на скамье мужчине и начал душить его руками, в промежутке сходив к двери камеры. Затем обвиняемый продолжил душить мужчину. После 14 часов обвиняемый стал требовать освободить его. Как чиновники арестного дома, так и прибывшая на место скорая помощь пытались оживить задушенного 65-летнего мужчину, но это не дало результата и мужчина умер.

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По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, обвиняемый ходатайствовал перед судом о своем освобождении из-под стражи. "Суд ознакомился с содержанием ходатайства и оставил примененную к обвиняемому меру пресечения без изменений — он останется под стражей до решения суда и назначения ему наказания. Хотя обвиняемый отрицает свою вину, он, по оценке прокуратуры, совершил в очень контролируемой среде самое тяжкое преступление против личности, то есть убийство другого человека мучительным способом", — сказала прокурор.

Руководитель Тартуского арестного дома Бальдур Пильден сказал, что для контроля вытрезвляющихся в арестном доме строгие правила и их соблюдают очень точно. "Мы убедились, что полицейские чиновники выполняли свои задачи в соответствии с требованиями. Перед преступлением дежурный в последний раз проверял данную камеру для вытрезвления полчаса назад, и отсутствовали признаки, которые могли бы предвещать скорое совершение такого тяжкого преступления. Хотя это трагическое событие невозможно было предотвратить, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы свести возможность людей в арестном доме изувечить себя или других к минимуму", — сказал Пильден.

За убийство другого человека мучительным способом суд может назначить наказание в виде тюремного заключения сроком от 8 до 20 лет или пожизненно. Время обсуждения уголовного дела по существу назначат на дополнительном предварительном заседании 12 ноября.

Досудебное производство вела Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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