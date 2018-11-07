07.11.2018, 11:57

В Тартумаа задержали разыскиваемого за поножовщину

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rus.delfi.ee
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В Тартумаа задержали разыскиваемого за поножовщину
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В Тартуском уезде в ночь на среду задержали 46-летнего Меэлиса, который, по версии прокуратуры, нанес в Элва 4 ноября опасное для жизни ножевое ранение 30-летнему мужчине, а затем скрылся с места преступления.


Задержание подозреваемого подтвердил 7 ноября ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл, передает rus.err.ee. "Он был задержан в ночь на среду в Элва в качестве подозреваемого и доставлен в отделение для процессуальных действий", — сказал Валл.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, в суд будет подано ходатайство о содержании подозреваемого под арестом. "Мужчина будет в ближайшее время допрошен в качестве подозреваемого. Его поступок был очень жестоким, а его поведение сразу после инцидента, когда он скрылся с места событий, дает основание полагать, что он может уклониться от производства. Также нельзя исключать, что неоднократно наказывавшийся мужчина на свободе совершит новое преступление", — сказала Тамм.

Сообщение о поножовщине на улице Кирде в городе Элва поступило в центр тревоги вечером 4 ноября.

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