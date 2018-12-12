12.12.2018, 16:50

В Тартумаа в пожаре погибла 81-летняя женщина


rus.delfi.ee
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В Тартумаа в пожаре погибла 81-летняя женщина
Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня в 8.23 утра центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кооги в Тартумаа.

Прибывшие на место пожарные в ходе работ по тушению возгорания обнаружили тело 81-летней женщины. По оценке инспектора, причиной пожара стали неосторожные действия при растопке печи. Распространению огня поспособствовал лежавший возле печи мусор и горючий материал.

В пожаре погибли также куры и кошки.

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