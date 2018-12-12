В Тартумаа в пожаре погибла 81-летняя женщина

Прибывшие на место пожарные в ходе работ по тушению возгорания обнаружили тело 81-летней женщины. По оценке инспектора, причиной пожара стали неосторожные действия при растопке печи. Распространению огня поспособствовал лежавший возле печи мусор и горючий материал.

В пожаре погибли также куры и кошки.