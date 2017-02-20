В Тартумаа служебная собака помогла задержать пьяного дебошира с оружием

В субботу в Тартумаа агрессивный мужчина размахивал похожим на оружие предметом. При его задержании ключевую роль сыграл энергичный служебный пес Декстер.

В субботу, 18 февраля, в районе 21 часа в полицию поступил вызов: в Тартумаа около одного из сельских домов 27-летний пьяный мужчина размахивал похожим на оружие предметом и направлял его в сторону своей бывшей сожительницы, угрожал ей убийством, а также сделал несколько выстрелов. Ситуацию усложняло то обстоятельство, что в происходящее вмешался и маленький ребенок женщины.

На вызов высшей категории важности выехали сотрудники тартуской службы быстрого реагирования, взяв с собой служебную собаку Декстера. Услышав, что на место событий едут стражи порядка, мужчина начал убегать. Возле сельского дома были найдены гильзы. Несмотря на то, что угрожавший мужчина сбежал, женщина и ребенок по-прежнему были в опасности.

Был разработан тактический план. В скором времени мужчина вернулся к дому, угрожая похожим на оружие предметом одному из полицейских. Поскольку приказам стражей порядка он не подчинялся, на помощь пришла служебная собака.

Пес схватил мужчину за голень, после чего полицейские смогли его задержать. Мужчина также получил первую помощь.