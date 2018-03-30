В Тартумаа семилетний ребенок провалился под лед и чудом остался жив

В Хааге в Тартумаа в четверг вечером семилетний мальчик провалился под лед озера. Ребенку чудом удалось выбраться из воды, после чего его обнаружили соседи, полностью мокрого и без одного сапога.

Лыунаский спасательный центр сообщает, что ребенок был в состоянии шока и напуган. Он утверждал, что на льду вместе с ним была бабушка, и она пропала. Спасатели прочесали озеро, но нашли на дне только резиновый сапог мальчика. Как выяснилось, он просто боялся признаться, что пошел играть на лед в одиночку.

Пресс-секретарь спасательного центра отмечает, что это действительно очень счастливый случай, так как, провалившись под лед, даже взрослому человеку довольно сложно выбраться из воды. Так как пруд находится в 300 метрах от ближайшего дома, маловероятно, что кто-то услышал бы крики ребенка и пришел на помощь.

Ребенка передали родителям.